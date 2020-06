Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste s'envole pour l'après-Thiago Silva !

Sur les tablettes de Leonardo dans l’optique de remplacer Thiago Silva sur le départ, Gabriel Magalhães serait finalement très proche de rejoindre le Napoli. Un accord aurait même d’ores et déjà été trouvé !

« Oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive » avait annoncé Leonardo dans les colonnes du JDD il y a quelques jours en évoquant l’avenir de Thiago Silva. Le capitaine emblématique du PSG va donc quitter le club de la capitale à l'issue de la saison et l’heure est donc au changement. Qui pour remplacer le défenseur brésilien ? Comme vous l’avait révélé le10sport.com en février dernier, le directeur sportif du PSG songerait à recruter Gabriel Magalhães, jeune défenseur du LOSC. Toutefois, ce dossier serait très mal parti...

Gabriel au Napoli pour 22M€ !