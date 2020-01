Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche des précisions sur deux dossiers brûlants !

Publié le 31 janvier 2020 à 20h45 par La rédaction

Alors que Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche commencent à émerger en équipe première du PSG, les deux pépites n’ont toujours pas signé de contrat professionnel. En cette fin de mercato, Leonardo est revenu sur ces dossiers chauds.

C’est un épouvantail pour de nombreux clubs formateurs. La possibilité qu’un joueur formé au club émerge avec l’équipe première avant de partir signer ailleurs. Et c’est ce qui pourrait arriver au PSG avec ses deux jeunes Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Pour l’instant, aucun des deux n’a signé de premier contrat professionnel avec le PSG. Si la situation reste telle quelle, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche pourront donc s’engager où ils le souhaitent à l’issue de la saison. Mais en coulisses, Leonardo s’active pour convaincre les deux pépites de rester au PSG comme il l’a expliqué ce vendredi.

« Les rapports avec eux et leur entourage sont positifs »