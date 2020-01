Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette offre à 4M€ qui pourrait contrecarrer les plans de Mbappé !

Publié le 24 janvier 2020 à 11h45 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG, Tanguy Kouassi a récemment reçu un énorme appel du pied de Kylian Mbappé. Mais Leipzig lui offre une prime à la signature de 4M€...

Auteur du 4 000e but de l'histoire du PSG, Tanguy Kouassi ouvrait récemment la porte à la possibilité de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur : « Est-ce que je me vois longtemps au PSG ? Ah oui, oui, bien sûr ! Si je peux jouer, ça ne me dérange vraiment pas ! ». Une perspective qui enchante Kylian Mbappé. L'attaquant de l'équipe de France a récemment lancé un bel appel du pied à son jeune coéquipier : « C’est lourd de ouf… mais signe le contrat aussi . » Et visiblement, toutes les marques de confiance affichées par le PSG commencent à porter leur fruit puisque Tanguy Kouassi envisage de rester.

Leipzig offre 4M€ à Kouassi, mais...

En effet, depuis plusieurs semaines, Tanguy Kouassi est annoncé proche du RB Leipzig. Il faut dire que le club allemand lui offre une prime à la signature de 4M€ et la possibilité de succéder à Dayot Upamecano dans l'axe de la défense. Toutefois, les appels du pied de Thomas Tuchel et Kylian Mbappé ainsi que l'évolution de son temps de jeu au PSG, semblent avoir fait évoluer la position du jeune parisien qui serait désormais ouvert à l'hypothèse de signer son premier contrat professionnel au sein du club de la capitale qui lui offre pourtant entre 2,5 et 3M€ de prime à la signature. Par conséquent, une bonne nouvelle n'est pas à exclure pour le PSG...