Mercato - PSG : Leonardo face à une concurrence XXL pour cet international argentin !

Publié le 22 décembre 2019 à 1h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG, Esteban Andrada ne manquerait pas de prétendants. Le portier de Boca Juniors serait également ciblé par la Juventus et l’Atlético.

« Quitter Boca Juniors à la fin de l’année ? Je pense à Boca, j’ai un contrat avec Boca. Ma tête est ici à Boca . » Interrogé sur un possible départ à la fin de la saison, Esteban Andrada donnait sa priorité à Boca Juniors. Et l’avenir du portier argentin fait déjà l’objet de nombreuses spéculations. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Esteban Andrada serait sur les tablettes du PSG pour le prochain mercato estival, mais le club parisien devra payer les 23M € correspondant au montant de sa clause libératoire s'il souhaite enrôler le gardien de 28 ans. En plus de cet obstacle, le PSG pourrait avoir fort à faire dans le dossier Andrada.

L’Atlético et la Juventus sur Andrada ?