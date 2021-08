Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait le tarif pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 août 2021 à 19h15 par A.D.

Alors qu'il voudrait quitter la Juventus dans les prochains jours, Cristiano Ronaldo aurait demandé à Massimiliano Allegri de ne pas le titulariser face à l'Udinese ce dimanche. Pour ne pas réaliser de perte pour la vente de CR7, les Bianconeri voudraient encaisser un chèque de 29M€ cet été.

Lié à la Juventus jusqu'au 30 juin, Cristiano Ronaldo aurait pris une décision fracassante. Selon les informations de Fabrizio Romano et de Sky Sport , CR7 souhaiterait à tout prix quitter les Bianconeri lors de ce mercato estival. Dans cette optique, Cristiano Ronaldo aurait demandé à Massimiliano Allegri de le placer sur le banc des remplaçants ce dimanche face à l'Udinese. De son côté, la Juventus ne fermerait pas la porte à son départ, et aurait même déjà fixé son prix pour le transfert de son numéro 7.

Un transfert à 29M€ pour Cristiano Ronaldo ?