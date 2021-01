Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt fixé pour Donnarumma ?

Publié le 12 janvier 2021 à 9h45 par A.C. mis à jour le 12 janvier 2021 à 9h46

Gianluigi Donnarumma, gardien du Milan AC régulièrement lié au PSG, va devoir prendre une décision concernant son avenir.

Si Keylor Navas apporte grande satisfaction, Leonardo a toujours un rêve pour le poste de gardien du Paris Saint-Germain. Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, Gianluigi Donnaruma semble en effet être une obsession pour le directeur sportif du PSG. Il faut dire que son contrat avec le Milan AC se termine dans seulement quelques mois et, à 21 ans, il représente l’avenir au poste de gardien. Les Rossoneri semblent toutefois décidés à le prolonger, comme ils ont pu l’annoncer ces dernières semaines. « Les prolongations de Çalhanoğlu et Donnarumma ? Nous sommes confiants, nous poursuivons un dialogue fructueux avec leurs agents respectifs, nous avons des professionnels extraordinaires qui se concentrent sur l'équipe et l'aident à bien faire » a expliqué Frederic Massara, directeur sportif du Milan AC, au micro de DAZN . « Nous espérons pouvoir aller de l'avant et avoir de bonnes nouvelles dès que possible ».

Raiola et le Milan AC pas encore d’accord, mais...