Mercato - PSG : Leonardo peut faire une croix sur ce dossier XXL !

Publié le 9 janvier 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que le nom de Gianluigi Donnarumma est fréquemment associé à celui du Paris Saint-Germain, Stefano Pioli a fait un point sur l’avenir de son gardien à l’AC Milan ce vendredi.

La prochaine session estivale des transferts sera-t-elle marquée par un nouveau chamboulement des gardiens au PSG ? À en croire les informations du journaliste Andrea Longoni, cette hypothèse ne serait pas à exclure dans la mesure où l’Italien a affirmé que Leonardo souhaiterait se séparer de Keylor Navas en fin de saison. Et pour le remplacer, le nom de Gianluigi Donnarumma est bien évidemment évoqué, le portier de l’AC Milan ayant fréquemment été annoncé du côté du PSG ces dernières années. Pour rappel, Leonardo l’a côtoyé du temps où il était le directeur sportif des pensionnaires de San Siro avant de revenir au Paris Saint-Germain à l’été 2019. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, le gardien de 21 ans est annoncé en négociations avec la direction des Rossoneri pour renouveler son bail, et c’est justement ce sur quoi Stefano Pioli a été invité à s’exprimer ce vendredi.

Stefano Pioli ferme la porte au PSG pour Gianluigi Donnarumma