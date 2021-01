Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo à l’action pour recruter Moise Kean ? La réponse !

Publié le 8 janvier 2021 à 20h15 par B.C. mis à jour le 8 janvier 2021 à 20h18

Alors que Sky Sports a annoncé dernièrement que le PSG était entré en négociation avec Everton pour le transfert définitif de Moise Kean dans la capitale, Le Parisien vient apporter une autre version ce vendredi soir.

Prêté l’été dernier par Everton, Moise Kean profite de l’absence de Mauro Icardi pour s’illustrer au PSG. L’international italien s’est de nouveau montré actif face à l’ASSE en inscrivant le but égalisateur et totalise désormais 12 réalisations en 21 apparitions toutes compétitions confondues. D’après Sky Sports, Leonardo ne voudrait pas attendre et aurait déjà approché Everton pour négocier un transfert sec en vue du prochain mercato estival. Les Toffees seraient ouverts à l’idée de laisser Moise Kean partir définitivement vers le PSG à condition de récupérer au moins 34M€ dans cette opération. Cependant, Le Parisien est venu démentir ces informations ce vendredi soir.

Le PSG n’aurait pas bougé pour Kean