Mercato - PSG : Leonardo aurait un gros coup à jouer avec De Gea !

15 mars 2021

Malgré les grandes performances de Keylor Navas, le PSG n'écarterait pas la possibilité de recruter un nouveau gardien. Et Leonardo pourrait bien jeter son dévolu sur David De Gea.

Ces derniers temps, Keylor Navas semble infranchissable dans les buts du PSG. Le Costaricien enchaîne les bonnes prestations depuis son arrivée dans le club de la capitale à l’été 2019. L’ancien du Real Madrid apporte satisfaction et sérénité au sein de l'effectif. Mais à 34 ans, Navas est plus proche de la fin de sa carrière que de son début. Ainsi, le PSG serait déjà en train de préparer sa succession. Si la piste Gianluigi Donnarumma avait déjà été évoquée il y a quelques jours, Leonardo pourrait bien aller piocher en Angleterre. David De Gea serait également courtisé par le PSG, et visiblement, Manchester United serait disposé à s'en séparer.

Manchester United chercherait déjà un remplaçant à De Gea