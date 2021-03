Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvrirait pour une piste de longue date du PSG !

Publié le 14 mars 2021 à 11h10 par Th.B.

Le PSG pourrait bien voir Manchester United lui proposer David De Gea sur un plateau, les Red Devils prévoyant de faire de Dean Henderson le gardien numéro un.

Le PSG serait de nouveau dans le coup pour David De Gea. C’est du moins la tendance que The Sun confirmait dimanche dernier après qu’ Eurosport UK ait confié quelques jours plus tôt qu’une étude des offres de transfert serait programmée par les dirigeants de Manchester United et que le PSG serait un potentiel acheteur. Directeur sportif du PSG, Leonardo chercherait à préparer la succession de l’indéboulonnable Keylor Navas. Une concrète ouverture pour De Gea se présenterait même au PSG.

Manchester United prêt à vendre De Gea