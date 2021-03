Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe lâchée sur une arrivée de Hugo Lloris !

Publié le 14 mars 2021 à 15h45 par T.M.

Suite à la nomination de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, la rumeur Hugo Lloris a fait son apparition dans la capitale. Un dossier qui serait bel et bien réel.

Le PSG a-t-il vraiment besoin d’un nouveau gardien ? Ces dernières semaines, les bruits ont été nombreux notamment concernant un intérêt de Leonardo pour Gianluigi Donnarumma (Milan AC), David De Gea (Manchester United), ou encore Hugo Lloris (Tottenham), lui l’ancien protégé de Mauricio Pochettino. Mais c’est sur le terrain que Keylor Navas a apporté la meilleure réponse à ces rumeurs. En effet, face au FC Barcelone, le Costaricien a montré qu’il faisait partie des meilleurs gardiens du monde en multipliant les parades décisives. Toutefois, malgré cette performance XXL de Navas, les rumeurs continuent de fleurir.

Lloris toujours plus proche ?