Mercato - PSG : Transfert, échec… L’énorme réponse de Paredes aux critiques !

Publié le 14 mars 2021 à 12h45 par La rédaction

En grande difficulté à son arrivée au PSG, Leandro Paredes en a vu de toutes les couleurs. Deux ans plus tard, l'Argentin est revenu sur cette période compliquée qu'il est parvenu à surmonter.

Arrivé au Paris Saint-Germain à l'hiver 2019 après diverses expériences à travers l'Europe, Leandro Paredes a connu quelques difficultés pour s'intégrer. Après des débuts compliqués sous le maillot du PSG, au cours desquels il n'est pas parvenu à confirmer les attentes placées en lui, le milieu de terrain a su trouver un nouveau souffle à la suite de l'arrivée de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur. Entre compatriotes argentins, les deux hommes se comprennent et Leandro Paredes enchaîne les bonnes sorties avec le PSG, à tel point qu'il est désormais considéré comme un titulaire presque indiscutable et qu'il attire les convoitises. Pour autant, Leandro Paredes n'en oublie pas ses débuts compliqués et les critiques qu'il a pu recevoir.

« Les gens critiquent sans savoir »