Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'est pas au bout de ses peines pour Paredes !

Publié le 5 mars 2021 à 22h45 par A.D.

Alors qu'il retrouve des couleurs depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, Leandro Paredes aurait séduit la Juventus. Selon la presse italienne, le milieu de terrain du PSG serait dans la short-list des Bianconeri pour renforcer leur milieu de terrain. Et Andrea Pirlo serait prêt à tout pour s'offrir Leandro Paredes dans un avenir proche.

Arrivé à l'hiver 2019, Leandro Paredes a vécu des débuts plus que compliqués au PSG. Alors qu'il a eu beaucoup de mal à s'acclimater à ses nouvelles couleurs, le milieu de terrain n'est pas parvenu à démontrer toute l'étendue de son talent lors de ses premiers mois à Paris. Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, la donne a totalement changé. Sous la houlette de son compatriote argentin, Leandro Paredes enchaine les grosses performances, jusqu'à avoir gagné une place de titulaire (presque) incontestable. A tel point qu'Andrea Pirlo, le coach de la Juventus, serait prêt à tous les sacrifices pour le récupérer.

Leandro Paredes dans la short-list de la Juve ?