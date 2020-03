Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait le champ libre pour Koulibaly !

Publié le 23 mars 2020 à 23h15 par Th.B.

Certes, la presse anglaise faisait récemment part de la volonté d’Ole Gunnar Solskjaer de recruter Kalidou Koulibaly cet été. Le renfort d’un défenseur central ne serait cependant pas une priorité de l’entraîneur de Manchester United. Une bonne nouvelle donc pour le PSG.

Ce n’est plus une surprise pour personne désormais. Ces dernières semaines, les médias italiens et français se sont accordés à dire que Leonardo ferait en coulisses de Kalidou Koulibaly le successeur de Thiago Silva. Pour rappel, le contrat du capitaine du PSG expirera en juin prochain. L’international sénégalais est pressenti pour combler le vide laissé par son départ à l’intersaison. Le principal intéressé aurait d’ailleurs acheté une propriété de 4M€ dans le XVème arrondissement de Paris, de quoi laisser entendre qu’il compterait s’engager avec le PSG cet été. Koulibaly intéresserait cependant Manchester United, alors que le défenseur du Napoli cultiverait le désir d’évoluer en Premier League. Un danger pour le PSG ? Pas vraiment.

La priorité de Manchester United ne serait pas un défenseur !