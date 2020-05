Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait bien activé deux nouveaux dossiers !

Publié le 3 mai 2020 à 1h15 par Th.B.

Ces derniers jours, différents médias ont fait part de la présence de Leonardo dans les dossiers Wilfred Ndidi et Thomas Partey. Le directeur sportif du PSG aurait bien des vues sur les deux milieux de terrain.

Pour son deuxième mercato estival à la tête de la direction sportive du PSG depuis son retour en juin 2019, Leonardo prévoirait une nouvelle fois de recruter des joueurs au milieu de terrain. Lors de la dernière session estivale des transferts, le directeur sportif du PSG avait attiré Ander Herrera et Idrissa Gueye au sein du club de la capitale. Le remodelage du milieu de terrain semblerait être l’une des grandes priorités de Leonardo pour cet été. Le 10 Sport faisait état de la présence du PSG dans le dossier Thomas Partey, mais on vous révélait qu’aucune approche n’avait été effectuée contrairement à la Juventus et à un club anglais. ESPN a confirmé l’intérêt du PSG pour Partey, révélant en outre que Wilfred Ndidi figurerait également sur les tablettes de Leonardo.

Partey et Ndidi bel et bien dans les plans de Leonardo