Mercato - PSG : Leonardo, Ancelotti... Après son départ, il se paie le Qatar

Après avoir terminé sa carrière de joueur au PSG, Claude Makélélé a accepté la proposition du Qatar. Les responsables lui ont proposé de travailler en étroite collaboration avec Leonardo, alors directeur sportif. Un rôle qui ne lui correspondait pas. Par la suite, il deviendra l'adjoint de Carlo Ancelotti, puis de Laurent Blanc. Ce samedi, l'ancien joueur est revenu sur son passage à Paris.

En 2011, Claude Makélélé clôturait sa magnifique carrière au PSG. Devenu propriétaire du club parisien, le Qatar lui a proposé de rester à Paris et d'occuper le rôle de conseiller du directeur sportif, Leonardo. Dans un entretien accordé à As , l'ancien international français est revenu sur son travail au PSG.

Makélélé raconte son passage au PSG

« J'étais au PSG et les Qataris venaient d'arriver. Ils m'ont demandé de rester et j'ai collaboré avec Leonardo, qui venait d'arriver comme directeur sportif » a confié Claude Makélélé, avant de se lâcher sur son travail aux côtés de Leonardo.

« Je ne suis pas un homme de bureau ! »