Mercato - PSG : Avec l’absence de Ramos au Qatar, une opportunité XXL se présente pour Campos

De retour à un très bon niveau cette saison avec le PSG, Sergio Ramos n’a pas été sélectionné pour la Coupe du monde au Qatar. Même si la déception du défenseur espagnol est logique, le club de la capitale va pouvoir en profiter puisque Ramos va s’économiser. Dans le même temps, les discussions pour une prolongation pourraient se poursuivre.

La saison dernière, Sergio Ramos a failli faire regretter le PSG de l’avoir recruté. Blessé pendant presque tout l’exercice, l’international espagnol aura tiré le bénéfice de la préparation estivale. Titulaire dès le début de saison, Ramos revient à un très bon niveau, à tel point qu’il espérait être convoqué par Luis Enrique pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Malheureusement pour Sergio Ramos, il n’y aura pas de 5ème Mondial.

«Je vais devoir la regarder de chez moi»

« La saison dernière a été difficile, en raison des blessures et de l'adaptation à un nouveau club et à une ville différente. J'ai travaillé corps et âme pour me rétablir et me sentir à nouveau comme avant, guidée par les objectifs et les rêves que l'on se fixe et que l'on se donne toujours. Heureusement, je peux dire que cette saison, je me sens à nouveau moi-même et je recommence à apprécier le football, mon club et une grande ville comme Paris. La Coupe du monde ? Bien sûr, c'était l'un de ces grands rêves que je devais réaliser. Cela aurait été ma cinquième, mais malheureusement je vais devoir la regarder de chez moi », a écrit le défenseur du PSG sur Instagram .

Le PSG peut en profiter

Mais dans cette histoire, il piratait bien y avoir un heureux : le PSG. L’absence de Sergio Ramos au Mondial lui permettra de s’économiser physiquement, ce qui est primordial à l’approche du choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Dans le même temps, le PSG pourra avancer pour sa prolongation de contrat. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le club de la capitale est ouvert à la discussion pour discuter d’un nouveau bail avec Sergio Ramos. La période creuse sera l’occasion idéale de le faire.