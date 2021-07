Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un argument en moins pour Mauro Icardi !

Publié le 4 juillet 2021 à 1h15 par A.C.

Pas vraiment dans les plans de Leonardo, Mauro Icardi serait poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain.

Alors que son recrutement était unanimement salué en 2019, Mauro Icardi se retrouvé en marge du groupe au Paris Saint-Germain. Ses relations souvent compliquées avec Thomas Tuchel semblent avoir eu un impact sur sa carrière au PSG, mais les choses n’ont pas vraiment changé avec l’arrivée de Mauricio Pochettino. Ainsi, Leonardo souhaiterait le vendre, pour notamment faire plus de place au retour de Moise Kean, ou encore à Joaquin Correa de la Lazio. Les options pour Icardi semblent toutefois commencer à manquer...

Avec Cristiano Ronaldo, la Juve n’a plus besoin d’Icardi