Mercato - Real Madrid : Pérez face à un problème de taille dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 4 juillet 2021 à 1h00 par La rédaction

Placé sur la liste des transferts cet été, Dani Ceballos cherche toujours une porte de sortie. Le Betis Séville, son ancien club, serait sur les rangs mais ne pourrait pas se permettre d’investir 30M€, la somme réclamée par le Real Madrid.

Comme attendu depuis le début du mercato, le Real Madrid doit dégraisser. Après le départ de Sergio Ramos, Florentino Pérez va pouvoir se focaliser sur la situation de ses indésirables. Ils sont nombreux à attendre un signe du président du Real Madrid, et Dani Ceballos en fait partie. Après deux années en prêt à Arsenal, le milieu espagnol est de retour au Real. À présent, Dani Ceballos a deux options : rester et lutter pour grappiller du temps de jeu, ou partir. Son choix semble fait…

Dani Ceballos pourrait retourner au Betis Séville, mais cela coince au niveau du prix