Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut oublier une piste au milieu...

Publié le 4 juillet 2021 à 0h45 par A.C.

A la recherche de milieux, le Paris Saint-Germain évaluerait la possibilité de recruter Granit Xhaka, sou contrat avec Arsenal jusqu’en 2023.

Tombeur de l’équipe de France à l’Euro, Granit Xhaka souhaiterait quitter Arsenal. Une situation qui semble avoir alerté plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain. Après Georginio Wijnaldum, arrivé à la fin de son contrat avec Liverpool en tout début de mercato, Leonardo souhaiterait recruter un autre milieu de terrain et le Suisse serait une opportunité prise en compte. Cet intérêt ne semble toutefois pas réciproque, puisqu’en Italie on assure que Xhaka n’auraient d’yeux que pour l’AS Roma, qui vient d’accueillir son nouvel entraineur José Mourinho.

Direction Rome pour Xhaka