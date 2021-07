Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mourinho prêt à doubler le Barça pour une révélation de l’Euro ?

Publié le 3 juillet 2021 à 22h00 par A.C.

Éblouissant avec le Danemark à l’Euro, Mikkel Damsgaard suscite de plus en plus de convoitises en ce début de mercato estival.

La belle aventure du Danemark passionne les observateurs de cet Euro. Mais ce sont surtout les prestations de quelques joueurs qui intéressent les gros clubs du continent ! En Italie, on assure en effet que le FC Barcelone aurait dépêché des émissaires pour observer les différentes rencontres de la compétition, notamment celles du Danemark. La principale cible des hommes barcelonais ? Le jeune Mikkel Damsgaard, qui s’est déjà fait un nom cette saison en Serie A, avec la Sampdoria. Il faudra se montrer particulièrement convaincant pour recruter la nouvelle pépite danoise, puisque son club réclamerait pas moins de 50M€.

Mourinho veut Damsgaard à Rome