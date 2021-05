Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tranché pour l’avenir de ce joueur de Pochettino !

Publié le 13 mai 2021 à 0h15 par H.G.

Alors qu’Alessandro Florenzi a globalement déçu depuis son arrivée au PSG l’été dernier, le club de la capitale aurait bel et bien l’intention de recruter un autre joueur à ce poste.

Arrivé au PSG dans le cadre d’un prêt en provenance de l’AS Roma avec une option d’achat fixée à 9 M€, Alessandro Florenzi avait réalisé de bons débuts dans la capitale française. Seulement voilà, l’éclaircie n’a été que de courte durée puisque l’international italien a par la suite réalisé des performances très décevantes, en se montrant plutôt limité sur le plan physique. En conséquence, sa continuité au PSG est désormais remise en question, et la tendance serait clairement à un départ en fin de saison pour lui.

La tendance est bien à un départ d’Alessandro Florenzi…