Mercato - PSG : Leonardo a réglé un premier problème pour les gardiens du PSG !

Publié le 11 mai 2020 à 15h30 par T.M.

Depuis plusieurs années, le dossier des gardiens anime l’actualité du PSG. Et malgré l’arrivée de Keylor Navas l’été dernier, ce feuilleton serait toujours une réalité. De quoi occuper Leonardo, qui pourrait déjà avoir résolu un premier problème à ce sujet…

Salvatore Sirigu, Kevin Trapp, Alphonse Areola, Gianluigi Buffon… Depuis le rachat en 2011, le PSG n’a jamais trouvé une stabilité au poste de gardien. Les portiers se sont enchainés, mais l’été dernier, Leonardo avait trouvé la solution en la personne de Keylor Navas. Arrivé en provenance du Real Madrid, le Costaricien a apporté toute son expérience cette saison, réalisant de nombreuses parades sur sa ligne. Le PSG ne s’est donc pas trompé, mais le dossier des gardiens ne serait pas pour autant refermé. En effet, à 33 ans, Navas n’incarne pas l’avenir. Par conséquent, Leonardo se serait donc mis en quête d’une doublure, mais cela oblige également à faire de la place au sein de l’effectif de Thomas Tuchel.

Départ acté pour Bulka !

Quelle sera la doublure de Keylor Navas la saison prochaine au PSG ? Cela ne devrait en tout cas pas être Marcin Bulka. Arrivé l’été dernier en provenance de Chelsea, le Polonais est apparu à une reprise cette saison en Ligue 1. Et malgré l’avenir radieux qu’on lui prédit, le gardien de 20 ans ne devrait pas rester au PSG, alors qu’il aurait pu faire une doublure parfaite. En effet, Bulka et Leonardo sont sur la même longueur d’onde : cet été, la solution est d’être prêté. « J’ai récemment parlé avec Leonardo d’un prêt. Il est du même avis que moi. Nous parlerons de mon avenir dans les prochains jours. La situation du marché est compliquée, mais je veux et dois jouer. L’intérêt du Betis Séville ? Je l’ai appris dans les médias. Il n’y a eu aucun contact », a-t-il assuré, rapporté par Sport.onet . Le cas Bulka serait donc réglé, bien qu’il reste encore à définir sa destination. Un départ qui fait alors un peu plus de place pour la doublure tant attendue…

Qui pour épauler Navas ?