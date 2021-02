Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a réglé le dossier Neymar !

Publié le 28 février 2021 à 21h45 par B.C.

Alors que l’annonce de la prolongation de Neymar est attendue par les supporters du PSG, il n’y aurait plus aucun doute sur l’issue de ce dossier.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Neymar semble proche de prolonger son aventure dans la capitale. En effet, l’international auriverde a radicalement changé de position depuis l’été 2019, où il désirait à tout prix retourner au FC Barcelone. Heureux à Paris, Neymar s’imagine désormais rester au PSG comme il l’a récemment indiqué sur TF1 : « Je suis très heureux aujourd'hui. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé mais aujourd'hui je me sens bien. Je me suis adapté, je suis plus calme. Je veux rester au Paris Saint Germain . » Interrogé sur ce dossier cette semaine par France Bleu , Leonardo a temporisé, expliquant toutefois que la prolongation du joueur était « en bonne voie ». En réalité, celle-ci serait déjà actée.

Accord verbal avec Neymar