Mercato - PSG : Leonardo a enclenché un énorme chantier !

Publié le 7 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Souhaitant injecter du sang neuf aux positions de latéral gauche et droit, le PSG s’intéresserait notamment à Caio Henrique.

Défait par Manchester City en demi-finale de Ligue des champions, le PSG a été limité sur ses couloirs dans le secteur défensif et en particulier du côté d’Alessandro Florenzi. De quoi pousser Leonardo et la direction du PSG à se pencher sur le cas Serge Aurier afin de sans doute combler le potentiel départ de Florenzi, lui qui est prêté. Cependant, la position de latéral gauche pourrait elle aussi être renforcée. Et c’est en effet l’information communiquée par la presse brésilienne.

Caio Henrique pour renforcer le poste de latéral gauche