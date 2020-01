Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien tenté un gros coup au milieu de terrain…

Publié le 12 janvier 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En quête d’un renfort au poste de sentinelle depuis un certain temps, le PSG a bien approché Tiémoué Bakayoko à cet effet comme l’a indiqué le joueur de l’AS Monaco.

Si le PSG a bouclé l’été dernier les arrivées d’Idrissa Gueye ou encore Ander Herrera, le pur profil de sentinelle n’a pas encore été trouvé. Les pistes se sont pourtant multipliées ces derniers mois (Sandro Tonali, Emre Can, Allan…), mais Leonardo n’a pas encore trouvé son bonheur. D’ailleurs, comme il l’a révélé dans les colonnes de L’Equipe samedi, Tiémoué Bakayoko a bien été contacté par le directeur sportif du PSG.

« Il y a eu des discussions »