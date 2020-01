Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale pour Leonardo dans ce dossier à 100M€ ?

Publié le 12 janvier 2020 à 0h45 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec le FC Barcelone, le Bayern, la Juventus, Manchester United et Liverpool pour Kai Havertz. Le club bavarois serait en pole position pour le milieu de terrain du Bayer Leverkusen.

Leonardo devrait batailler ferme pour Kai Havertz. Pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG voudrait miser sur le pensionnaire du Bayer Leverkusen en 2020. Toutefois, l’ancien du Milan AC ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier. Outre le Barça et le Bayern, la Juventus pourrait également jouer un mauvais tour à Leonardo pour Kai Havertz. Selon les informations de Tuttosport , divulguées il y a près d’une semaine, Maurizio Sarri s’intéresserait au jeune talent allemand (20 ans) depuis plusieurs mois. Mais ce ne serait pas tout.

Le Bayern grand favori pour Kai Havertz ?