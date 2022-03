Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie du Real Madrid sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 1 mars 2022 à 23h15 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid, le PSG a dégainé une offre légendaire pour retenir son numéro 7. Malgré tout, le club merengue reste serein sur ce dossier, et il l'a fait savoir.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. En effet, le numéro 7 du PSG a un accord de principe avec le club merengue pour un transfert libre et gratuit à la fin de son contrat le 30 juin. Malgré tout, le club de la capitale ne perd pas espoir sur ce dossier. D'après les informations du Parisien , confirmées par AS , le PSG a dégainé une offre pharaonique à Kylian Mbappé pour le convaincre de parapher un nouveau bail à Paris. Une proposition qui avoisinerait les 50M€ nets annuels et qui serait accompagnée d'une prime de fidélité d'environ 100M€. Malgré tout, le Real Madrid serait toujours aussi confiant pour Kylian Mbappé.

«Nous sommes toujours très sereins quant à la volonté du garçon»