Mercato - Real Madrid : L'énorme révélation de ce joueur d'Ancelotti sur son arrivée !

Publié le 1 mars 2022 à 22h30 par A.D.

Lors de l'été 2018, Alvaro Odriozola a quitté la Real Sociedad pour rejoindre le Real Madrid. A en croire le latéral droit espagnol, il a snobé la Juventus pour pouvoir poser ses valises au Santiago Bernabeu.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de la Real Sociedad, Alvaro Odriozola a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que le club merengue a déboursé environ 30M€ pour s'offrir ses services à l'été 2018. Toutefois, Alvaro Odriozola aurait pu ne jamais poser ses valises au Santiago Bernabeu. En effet, l'international espagnol a été sollicité par la Juventus avant d'être recruté par le Real Madrid.

«Le Real est le Real et je ne pouvais pas dire non»