Mercato - PSG : L’énorme sortie de Pierre Ménès sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 24 janvier 2022 à 21h45 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus d'un départ vers le Real Madrid. De son côté, Pierre Ménès ne comprend pas vraiment les motivations qui pousseraient l'international tricolore à rejoindre les Merengue cet été et n'exclut donc pas une possible prolongation avec le PSG.

Plus le temps passe, plus Kylian Mbappé se rapproche d’un départ à l’issue de la saison, son contrat arrivant à son terme en juin prochain. D’ailleurs, le10sport.com vous révélait en exclusivité il y a quelques jours que l’actuel numéro 7 du PSG disposait déjà d’un accord moral avec le Real Madrid. Toutefois, la direction parisienne aurait toujours l’espoir de voir Kylian Mbappé prolonger avant que son contrat n’expire en juin prochain. De son côté, Pierre Ménès ne voit pas ce que l’international tricolore peut trouver à ce Real Madrid là et n’exclut pas une prolongation au PSG pour Kylian Mbappé.

« Je crois que Mbappé a un attachement plus fort qu’on ne le croit au PSG »