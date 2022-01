Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria insiste pour cet ancien du FC Barcelone

Publié le 24 janvier 2022 à 21h15 par A.C.

L’Olympique de Marseille continuerait de pousser pour tenter d’arracher Gerard Delofeu à l’Udinese et ainsi offrir un nouveau renfort à Jorge Sampaoli.

Si le mal-être de Arkadiusz Milik ne devrait pas aller jusqu'à un départ, quelque chose pourrait encore changer à l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato hivernal. Pablo Longoria semble en effet travailler sur une piste dans le plus grand secret, puisqu’en Italie on a évoqué en ce mois de janvier un intérêt prononcé pour Gerard Delofeu, ancien espoir du FC Barcelone désormais à l’Udinese. C’est d’ailleurs le joueur lui-même qui avait évoqué l’intérêt de l’OM ! « Ça fait plaisir de voir son nom être lié à ce genre d’équipes » avait expliqué l’Espagnol de 27 ans, lors d’un entretien vidéo avec le site OneFootball . « Je les remercie, mais je suis totalement concentré sur l’Udinese ». Cette piste semblait avoir été oubliée depuis, mais Longoria ne semble pas avoir dit son dernier mot.

L’OM n’a pas oublié Delofeu