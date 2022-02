Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Marquinhos sur la succession de Thiago Silva !

Publié le 13 février 2022 à 16h10 par A.M.

Capitaine du PSG, Marquinhos a pris la succession de Thiago Silva, patron de l'arrière parisienne jusqu'en 2020, et son départ à Chelsea.

Lorsque le PSG recrute Marquinhos en 2013, l'objectif est déjà d'anticiper la succession de Thiago Silva sur le long terme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une réussite. En effet, après avoir évolué aux côtés d' O Monstro , Marquinhos a récupéré son brassard de capitaine et sa place de patron de la défense du PSG en 2020 après le Final 8 à Lisbonne et le départ de Thiago Silva à Chelsea. Marquinhos rend d'ailleurs un très bel hommage à son compatriote.

«Thiago m'a montré le chemin»