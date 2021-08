Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire de la Juventus au courant pour Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 26 août 2021 à 7h15 par A.C.

Présenté ce mercredi face aux médias, Kaio Jorge s’est exprimé sur l’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus.

Tout peut encore arriver. Alors que Massimiliano Allegri et le vice-président Pavel Nedved ont assuré que Cristiano Ronaldo restera à la Juventus cette saison, l’entourage du joueur continuerait à travailler pour lui trouver un nouveau club. Les pistes sont au nombre de deux, puisque plusieurs sources à travers l’Europe ont parlé de contact approfondis entre Jorge Mendes et Manchester City, à la recherche d’un attaquant après l’échec sur Harry Kane. Le Paris Saint-Germain est l’autre option. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’on départ de Kylian Mbappé est envisagé au PSG et Cristiano Ronaldo aimerait bien en profiter, pour peut-être évoluer aux côtés de son éternel rival Lionel Messi.

« Je suis un attaquant mobile et je m’inspire bien sûr à Cristiano Ronaldo. Est-ce qu’il va rester ? Il ne m’a rien dit de tout cela »