Mercato - PSG : Le transfert d'un phénomène totalement relancé ?

Pur produit du centre de formation rennais, Désiré Doué a tapé dans l'œil de plusieurs clubs européens ces derniers mois. A 18 ans, il s'est déjà imposé comme un élément fort dans l'attaque, que ce soit sur les ailes ou au milieu de terrain. Parmi les clubs intéressés, le PSG est le favori puisque le joueur a témoigné son ambition d'évoluer dans le club de la capitale mais un grain de sable pourrait s'immiscer dans le dossier...

Désormais un incontournable dans l'effectif du Stade Rennais, Désiré Doué n'a que 18 ans mais il fait beaucoup parler de lui. Le jeune Franco-Ivoirien est convoité et il pourrait partir pour une grosse somme en direction du PSG, qui a clairement envie de se le procurer. Au vu de sa saison, le club de la capitale ne sera sans doute pas le seul sur le coup puisqu'on annonce une opposition venue d'Italie !

Le PSG clairement en tête de liste

Sur le papier, l'accord semble tout trouvé entre le Stade Rennais et le PSG puisque Désiré Doué lui-même souhaite rester en Ligue 1 et même rejoindre la capitale. Le jeune joueur est dans l'œil des Parisiens depuis des mois et on imagine que Rennes ne fera aucun cadeau niveau argent. Le PSG a déjà dépensé 50M€ pour un jeune profil comme Bradley Barcola.

Naples pour tout faire capoter ?