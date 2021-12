Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Kimpembe déjà trouvé sur le marché ?

Publié le 23 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il est question d’un éventuel départ de Presnel Kimpembe dans les mois à venir, le profil de Matthijs de Ligt paraît déjà tout désigné pour venir lui succéder au PSG. Analyse.

L’Equipe a lâché une petite bombe mardi dans ses colonnes en indiquant que Presnel Kimpembe, pas vraiment emballé par la tournure du projet au PSG et l’ambiance en interne, pourrait envisager de quitter son club formateur et pencher pour un départ vers la Premier League. Si ce scénario venait à se confirmer, le PSG devrait alors se mettre en quête d’un nouveau défenseur central de renom, et gaucher de préférence. Cela tombe bien, l’un des protégés de Mino Raiola réunit tous ces critères…

De Ligt, le profil parfait ?