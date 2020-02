Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur annoncé de Thiago Silva affiche une préférence sur son avenir !

Publié le 16 février 2020 à 16h15 par H.G.

Alors qu’il est dans le viseur du PSG, d’Arsenal et d’Everton, Gabriel a été interrogé sur son avenir et n’a pas fermé la porte à un éventuel départ en Angleterre.

Présent à Lille depuis 2017, Gabriel pourrait vivre ses derniers mois au sein de l’équipe entrainée par Christophe Galtier tant il est courtisé par de nombreuses écuries. En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le PSG est intéressé par la perspective de recruter le Brésilien l’été prochain pour qu’il prenne la succession de Thiago Silva, qui sera en fin de contrat en juin prochain et qui semble se diriger vers un départ. Dans le même temps, Gabriel est également suivi avec insistance par Arsenal et Everton, comme nous vous l’avons également révélé. Et face à cette concurrence qui se profile, Gabriel n’a pas caché qu’il avait un choix préférentiel.

« Peut-être, la Premier League m’attire »