Mercato - PSG : Le Real Madrid va dégainer pour Kylian Mbappé !

Publié le 19 août 2021 à 1h15 par Th.B.

Bien que Kylian Mbappé semble s’être fait une raison quant à son avenir à court terme qui s’écrirait selon lui au PSG, le Real Madrid jouerait son va-tout dans les prochains jours. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé fait toujours autant parler de lui sur le marché des transferts, refusant d’ouvertement annoncer son envie d’aller voir ailleurs ou de rester au PSG pour honorer son contrat jusqu’à son terme, voire pour plus longtemps grâce à une prolongation. Le suspense reste à son comble alors que le Real Madrid estimerait avoir les fonds nécessaires afin d’amadouer le PSG pour un transfert avant la clôture du mercato estival selon The Athletic . De son côté, Mbappé refuse toujours de prolonger son bail envers le PSG malgré la venue de Lionel Messi comme le10sport.com vous l’a souligné. Cependant, d’après la Cadena SER , le champion du monde serait persuadé que son départ ne sera pas pour cet été comme il l’aurait fait savoir à certains de ses proches au sein du vestiaire du PSG.

Une offre avoisinant les 150M€ ?