Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie sur l’avenir de Kane !

Publié le 18 août 2021 à 23h15 par La rédaction

Alors qu’il veut quitter Tottenham, Harry Kane s’entraîne toujours avec les Spurs. L’occasion pour Nuno Espirito Santo de s’exprimer de nouveau sur la condition physique et l’avenir de son attaquant.

Même avec Lionel Messi dans son effectif, Leonardo n’en a pas assez. Avec l’incertitude qui plane concernant l’avenir de Kylian Mbappé, le directeur sportif du PSG garderait un œil sur Harry Kane, l’attaquant de Tottenham. Mais de son côté, le capitaine des Three Lions voudrait rejoindre Manchester City. Une décision qui n’enchante pas du tout Daniel Levy, son président. Et c’est la même chose pour Nuno Espirito Santo, le nouvel entraîneur des Spurs.

« Nous parlons à tous les joueurs quotidiennement »