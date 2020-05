Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid surclasse Leonardo sur un dossier !

Publié le 15 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG pour venir renforcer le poste de latéral gauche l’été prochain, Théo Hernandez n’a quant à lui aucune intention de venir au Parc des Princes et préfère le Real Madrid.

Le 10 Sport vous a récemment révélé en exclusivité l’intérêt porté par le PSG à Théo Hernandez, le latéral gauche français du Milan AC : « Beaucoup d’équipes se sont manifestées, mais il n’y a rien. Quand les choses deviendront plus concrètes, on réfléchira et ce sera le moment de répondre. Mais je le répète, il n’y a rien pour le moment », a récemment confié son agent, Manuel Garcia Quilon. D’ailleurs, l’option PSG semble clairement secondaire dans l’esprit d’Hernandez pour le prochain mercato.

Hernandez préfère l’option Real au PSG

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité jeudi, Theo Hernandez n’est pas vraiment attiré par le projet du PSG et semble donc bien parti pour recaler Leonardo. En revanche, nous vous avions révélé qu’il figurait également sur les tablettes du Real Madrid puisque Zinedine Zidane envisage de le rapatrier, et cette destination semble davantage l’attirer que le club parisien. Affaire à suivre…