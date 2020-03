Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est en position idéale pour Mbappé !

Publié le 23 mars 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé refuse d’entendre parler pour le moment d’une prolongation de contrat au PSG, cette tendance met le Real Madrid dans une position idéale.

Encore et toujours annoncé sur les traces de Kylian Mbappé dont le contrat court jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le Real Madrid n’en démordrait pas pour l’international français. Mais de son côté, Leonardo continue de faire de la prolongation de Mbappé une priorité pour le PSG, et le directeur sportif parisien a bien du mal à convaincre l’ancien Monégasque.

Mbappé refuse de parler d’une prolongation au PSG

En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité dimanche, Kylian Mbappé garde la même posture en interne, et refuse de répondre aux sollicitations du PSG dans l’optique d’une prolongation de contrat. Une position qui fragilise forcément les dirigeants parisiens, puisque Mbappé n’aura plus qu’une année de contrat dans un an avec le PSG. Et le Real Madrid se retrouverait alors en position de force…