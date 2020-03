Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive déjà prévue pour cet indésirable !

Publié le 23 mars 2020 à 1h00 par D.M.

Prêté cette saison au Celta Vigo, Rafinha ne devrait pas être conservé par le FC Barcelone. Un départ est envisagé et le club galicien compterait formuler une offre afin de s'attacher définitivement les services du milieu de terrain.

Rafinha a enchaîné les prêts ces dernières saisons. Afin d’obtenir du temps de jeu, le milieu brésilien a été cédé à l’Inter en 2018 avant de prendre la direction de Celta Vigo cette saison. Bien lui en a pris puisque Rafinha enchaîne les titularisations sous le maillot galicien. Alors qu’il devrait retourner au FC Barcelone à la fin de la saison, le milieu de terrain pourrait être définitivement transféré. D'autant plus que le Celta Vigo serait décidé à conserver le joueur.

Une offre du Celta Vigo pour Rafinha ?