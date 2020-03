Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prêt à doubler Abidal dans ce dossier XXL ?

Publié le 22 mars 2020 à 21h30 par D.M.

Performant sous le maillot de l’Inter, Lautaro Martinez serait suivi par Manchester City et Manchester United. Mais le FC Barcelone, également sur les traces de l’attaquant, se montrerait confiant dans ce dossier.

Lautaro Martinez devrait être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’Inter, l’attaquant pourrait quitter son club à la fin de la saison. En effet, le FC Barcelone aurait fait de Lautaro Martinez sa priorité et serait prêt à payer sa clause libératoire fixée à 111M €. Mais le club blaugrana ne serait pas la seule formation intéressée puisque la presse étrangère fait également état d’un intérêt du Real Madrid pour Lautaro Martinez. Aussi, certaines équipes de Premier League pourraient être intéressées par un transfert.

City compterait aussi sur Lautaro Martinez