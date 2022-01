Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a retenu la leçon pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 janvier 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG n’avait pas hésité à sortir les crocs ces derniers mois au sujet du feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid, Florentino Pérez se montre désormais plus prudent dans son discours…

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble déjà promis à une arrivée libre au Real Madrid qui ne cesse de lui faire la cours depuis maintenant plusieurs années. D’ailleurs, dès l’été dernier, Leonardo n’avait pas hésité à pousser plusieurs coups de gueule sur les méthodes du club merengue à l’encontre de Mbappé : « Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c’est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur. C’est inacceptable pour nous, parce que ce n’est pas correct », avait indiqué le directeur sportif du PSG, qui avait ensuite invité le Real Madrid à arrêter de multiplier les interventions publiques sur l’attaquant français. Et il a été entendu…

Le Real la joue discret sur Mbappé