Mercato - PSG : Le Real Madrid a dégainé pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 février 2022 à 20h45 par A.M. mis à jour le 22 février 2022 à 20h50

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est la priorité du Real Madrid pour la saison prochaine, et le club merengue a transmis son offre pour l'attaquant du PSG.

Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions pour son avenir. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et tant qu'il ne prolonge pas, il est autorisé à négocier avec le club de son choix afin d'y signer un pré-contrat en vue d'une arrivée libre pour l'été prochain. Une information dont le Real Madrid a évidemment conscience. Et après avoir tenté de recruter Kylian Mbappé l'été dernier en offrant 180M€ au PSG, le club merengue est déjà passé à l'action en coulisses.

Le Real Madrid a fait son offre pour Mbappé