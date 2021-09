Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar vise du très lourd pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 28 septembre 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé court jusqu’en juin 2022 avec le PSG, les hautes instances du club depuis le Qatar se penchent déjà sur sa succession. Et les différents profils évoqués annoncent déjà du très lourd pour remplacer l’attaquant français…

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG libre à l’issue de la saison. Déjà très courtisé par le Real Madrid cet été, l’attaquant français avait finalement été retenu pour sa dernière année de contrat alors que les différentes offres formulées par le club merengue allaient jusqu’à hauteur de 200M€. Mais le Qatar, désireux de conserver son prestige avec la présence d’un phénomène tel que Mbappé, n’a pas craqué, et était encore moins disposé à le faire étant donné que les offres sont arrivées dans la dernière ligne droite du mercato estival, sans réelle possibilité de se retourner. Mais l’international français devrait quitter gratuitement le PSG en 2022, et il faut déjà étudier les options sur le marché des transferts.

Haaland, Lewandowski… et maintenant Osimhen ?

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le mois d’août, le PSG privilégie déjà deux profils dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé : Robert Lewandowski (33 ans, Bayern Munich) et Erling Haaland (21 ans, Borussia Dortmund). Les deux serial buteur de Bundesliga plaisent beaucoup à Qatar, et s’imposent donc comme des candidats crédibles pour venir épauler Neymar et Lionel Messi sur le front de l’attaque. Mais la presse italienne a sorti un nouveau nom de son chapeau ce mardi et annonce que Victor Osimhen (22 ans, Naples) intéresserait fortement la direction du PSG. Évalué à 120M€ par sa direction alors que son contrat court jusqu’en juin 2025, l’ancien buteur du LOSC cartonne depuis son arrivée en Serie A, et d’autres cadors européens tels que Chelsea, le Real Madrid, Manchester United ou encore Manchester City auraient également des vues sur Osimhen. La mission s’annonce donc déjà périlleuse pour le PSG.

Richarlison ouvre la porte…