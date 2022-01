Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va-t-il quitter Paris après le Mondial 2022 ?

Publié le 1 janvier 2022 à 2h00 par B.C.

Alors que le Qatar organisera son Mondial en fin d’année, de nombreuses questions se posent sur l’avenir du Paris Saint-Germain. Cependant, les Qataris semblent avoir une stratégie claire avec le club de la capitale.

Grâce à l’arrivée des Qataris en 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension, lui permettant d’attirer les meilleurs joueurs de la planète dans ses rangs. Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Dani Alves, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi ont notamment rejoint la capitale française grâce aux investissements de QSI, une période dorée que les supporters du PSG veulent voir durer le plus longtemps possible. Cependant, certains spécialistes s'interrogent dès maintenant sur les plans des Qataris à moyen terme, alors que le Mondial organisé sur leurs terres se déroulera en fin d’année 2022 et que le rachat du PSG devait justement servir à leur offrir une visibilité forte dans le monde du football avant cet événement. « Il est difficile de savoir ce qui va se passer ensuite. Cela pourrait continuer pour toujours, ou s'arrêter immédiatement. Tout repose sur la décision d'un seul homme : Tamim bin Hamad al-Thani (l'émir du Qatar) », confiait à Goal en septembre dernier Tariq Panja, journaliste au New York Times . Le PSG pourrait-il alors être vendu prochainement ? Ce scénario semble loin de voir le jour.

Un avenir à Paris pour le Qatar ?