PSG : Le Qatar tout proche d’un incroyable erreur avec Neymar ?

Publié le 15 septembre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ en début de mercato estival, Neymar a finalement décidé de rester au PSG alors que son profil aurait été proposé à Manchester City et Chelsea. Et l’attaquant brésilien, qui affiche une super forme depuis la reprise, a répondu de la meilleure des manière à sa direction.

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017 pour un transfert record de 222M€, Neymar vit une histoire relativement mouvementée avec le club de la capitale. Auteur parfois de prestations XXL, l’attaquant brésilien s’est également fait remarquer ces cinq dernières années sur des faits moins brillants comme son envie de retourner au FC Barcelone en 2019, ses pépins physiques à répétition ou encore ses prestations souvent décevantes dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions.

Mercato - PSG : Poussé vers la sortie, Neymar n’a jamais douté pour son avenir https://t.co/KGOym6isYg pic.twitter.com/gm8sxW5oiV — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Le PSG a voulu lâcher Neymar

D’ailleurs, malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2027, le PSG semble avoir très sérieusement envisagé de vendre Neymar durant le mercato estival et certaines informations indiquent même que son profil a été proposé durant l’été à Chelsea et Manchester City, qui n’ont pas donné suite.

Galtier avait semé le doute

Interrogé mi-août en conférence de presse, Christophe Galtier n’avait d’ailleurs exclu aucune possibilité quant à l’avenir de Neymar au PSG : « Le mercato, il peut y avoir des surprises. Ney’ n’a pas demandé à partir. Il est performant en match et à l’entraînement. Ce n’est pas un joueur en stand-by, mais un mercato, c’est un mercato », lâchait l’entraîneur parisien. Mais depuis la reprise, son numéro 10 affiche des statistiques XXL (10 buts, 7 passes décisives en 9 matchs officiels), et le PSG est donc passé près de faire une grosse erreur en envisageant de s'en séparer.

