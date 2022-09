Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sera bientôt fixé pour Luis Campos

Arrivé au PSG pour succéder à Leonardo cet été, Luis Campos s’est déjà fait remarquer en Europe. Le conseiller sportif parisien serait sur les tablettes de Chelsea pour occuper le poste de directeur sportif. Mais alors que son contrat le bloquerait à Paris, Luis Campos pourrait être fixé dans les prochaines semaines pour son avenir.

À la recherche d’un nouveau directeur sportif, Chelsea penserait à plusieurs noms pour prendre le poste, dont Luis Campos. Le Parisien révélait d’ailleurs que les Blues étaient prêts à offrir un contrat à 8M€ par an à l’actuel conseiller sportif du PSG pour les rejoindre. Toutefois, une venue du Portugais à Londres serait assez compliquée à cause de son contrat.

Comme le rapporte CBS Sports , Luis Campos a un engagement avec le PSG malgré son statut de freelance. À cause de différentes clauses, il serait impossible pour lui de rejoindre Chelsea à moins de racheter son contrat. De son côté, le PSG serait assez confiant et penserait que son conseiller sportif n’ira nulle part. Et la direction parisienne pourrait être fixée prochainement.

RB Salzburg’s Christoph Freund is one of the main names on Chelsea list for the new director role, not the only one. Contacts positive — talks still ongoing with candidates. 🚨🔵 #CFCFinal decision expected in the next weeks, as Boehly wants a new director as soon as possible. pic.twitter.com/6O2gvOC2IZ