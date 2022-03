Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à tenter un énorme pari pour l’après-Pochettino !

Publié le 15 mars 2022 à 10h45 par A.C.

Ancien milieu du Paris Saint-Germain ainsi qu’entraineur des U19, Thiago Motta serait l’un des noms évoqués pour remplacer Mauricio Pochettino.

L’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions est un échec pour le Paris Saint-Germain, mais surtout pour Mauricio Pochettino. On ne voit plus comment l'Argentin pourra rester, alors que nous vous parlions déjà sur le10sport.com de son départ en novembre dernier. Reste à savoir qui pourra le remplacer ! Le grand favori se nomme Zinedine Zidane selon nos informations, mais d’autres noms sont évoqués au PSG depuis quelques jours, avec notamment Diego Simeone ou encore Massimiliano Allegri, respectivement à l’Atlético de Madrid et à la Juventus.

Thiago Motta, un choix osé