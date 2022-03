Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare une folie pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 mars 2022 à 22h10 par A.M.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, le PSG est prêt à tout pour conserver son attaquant et prépare même du très lourd.

Enfin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Real Madrid a un accord verbal avec l'attaquant français. Par conséquent, le club de la capitale tente d'inverser la tendance et aurait proposé un contrat de deux ans à Kylian Mbappé assorti d'un salaire annuel net estimé à 50M€ avec 100M€ de prime de fidélité. Et d'après Fabrizio Romano, le PSG prépare bien une folie pour convaincre l'international français de prolonger.

«Le PSG fait quelque chose de fou pour convaincre Mbappé»